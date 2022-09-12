Не выдержали успехов ВСУ: РФ сменила командование западной группировки войск

Сентябрь, 11 в 21:42

Из-за сокрушительных поражений при контрнаступлении ВСУ руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования.

— С целью восстановления “устойчивости управления” группировки, его возглавит командующий группировкой войск “центр” генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ “центр” переместился из Луганска в командный пункт западной группировки, — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что кадровое решение по дальнейшему прохождению службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он занимает должность командующего западным ВО с 26 августа 2022 года, заменив генерал-лейтенанта Сычевого (находился на должности три недели).

Фото: ГУР