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Факты / Україна

Не выдержали успехов ВСУ: РФ сменила командование западной группировки войск

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Не выдержали успехов ВСУ: РФ сменила командование западной группировки войск

Из-за сокрушительных поражений при контрнаступлении ВСУ руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования.

— С целью восстановления “устойчивости управления” группировки, его возглавит командующий группировкой войск “центр” генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ “центр” переместился из Луганска в командный пункт западной группировки, — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что кадровое решение по дальнейшему прохождению службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он занимает должность командующего западным ВО с 26 августа 2022 года, заменив генерал-лейтенанта Сычевого (находился на должности три недели).

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Фото: ГУР

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Источник: ГУР
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