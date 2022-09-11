Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Обсудили ускорение контрнаступления: в ОП встретились с экс-гендиректором Google

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Обсудили ускорение контрнаступления: в ОП встретились с экс-гендиректором Google
Фото: Офис президента

В Киеве министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с Эриком Шмидтом – бывшим исполнительным директором и главой правления компании Google, экс-исполнительным главой и советником по технологиям компании Alphabet.

Шмидт ранее сотрудничал с Минобороны США по вопросам инноваций, а его семья основала фонды, занимающиеся благотворительностью в сферах устойчивого развития и ответственного использования природных ресурсов.

Бизнесмена поблагодарили за помощь и поддержку, которую он предоставил Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Сейчас смотрят

Со своей стороны, Эрик Шмидт отметил, что он рад помогать Украине.

— Происходящее в вашей стране из-за этой войны — ужасно, — сказал экс-гендиректор компании Google.

Стороны обсудили технологические решения, которые могли бы помочь Украине ускорить деоккупацию территорий, восстановить свою территориальную целостность и возвратиться к безопасной мирной жизни.

Бизнесмен также отметил важность поддержки талантливой молодежи, способной быстро менять будущее.

Читайте
До границы с РФ – 50 км. Залужный впервые рассказал о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине

Источник: Офис президента
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка