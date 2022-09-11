Сентябрь, 11 в 15:28

В Киеве министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с Эриком Шмидтом – бывшим исполнительным директором и главой правления компании Google, экс-исполнительным главой и советником по технологиям компании Alphabet.

Шмидт ранее сотрудничал с Минобороны США по вопросам инноваций, а его семья основала фонды, занимающиеся благотворительностью в сферах устойчивого развития и ответственного использования природных ресурсов.

Бизнесмена поблагодарили за помощь и поддержку, которую он предоставил Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

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Со своей стороны, Эрик Шмидт отметил, что он рад помогать Украине.

— Происходящее в вашей стране из-за этой войны — ужасно, — сказал экс-гендиректор компании Google.

Стороны обсудили технологические решения, которые могли бы помочь Украине ускорить деоккупацию территорий, восстановить свою территориальную целостность и возвратиться к безопасной мирной жизни.

Бизнесмен также отметил важность поддержки талантливой молодежи, способной быстро менять будущее.