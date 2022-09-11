Сентябрь, 11 в 14:18

Российские войска на 200-й день полномасштабной войны мощно обстреляли украинские населенные пункты.

От вражеских атак получили ранения не менее 39 гражданских.

В Сумской области областные власти насчитали пять минометных прилетов в Юнаковской общине.

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В Уманском районе Черкасской области во время утренней воздушной тревоги 11 сентября сработали силы противовоздушной обороны.

Обломки сбитого объекта повредили частное домовладение.

В Днепропетровской области под вражеский огонь попали Днепровский и Никопольский районы.

После ракетного удара по жилому кварталу в центре Днепра в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 72-летнего мужчину.

Согласно данным областной военной администрации, кроме домов, подверглись разрушениям административные здания, рынок, магазины и склады.

Более 35 выпущенных по Никополю снарядов из Градов и тяжелой артиллерии повредили 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулаторию, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Пострадали двое мужчин и женщина. Мужчины – в больнице в состоянии средней тяжести.

В Дергачах Харьковской области от ракетного удара подверглось разрушениям четырехэтажное здание Пенсионного фонда Украины.

Там повреждены перекрытия и выбиты окна.

В Луганской области российские войска нанесли 11 артиллерийских и семь минометных обстрелов.

В сторону Константиновки оккупанты выпустили четыре ракеты. Дважды для ударов армия РФ привлекала авиацию, один раз применила реактивную систему залпового огня.

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску и Покровску.

Под огнем вражеской артиллерии находились Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецкая община.

За сутки от действий захватчиков в регионе погибли десять человек. Еще 19 получили ранения.

Николаевская область подвергается мощным обстрелам с начала суток 11 сентября.

Девять человек получили ранения разной степени тяжести, когда вражеский снаряд попал во двор пятиэтажки в Николаеве. Трое пострадавших до сих пор находятся в больнице.

Взрывом и пожаром, что вспыхнул после попадания, почти уничтожен один подъезд и существенно поврежден частный дом.

Без пострадавших обошлись удары по территории аквазоны в Николаевском районе и поселку Широкое Баштанского района.

Согласно данным областной военной администрации, в последнем населенном пункте вражеские снаряды попали в огороды и дороги.

Пять человек ранены при обстреле поселка Березнеговатое Баштанского района.

Еще одного мужчину, который, вероятно, находился в своем доме, ищут спасатели.

По меньшей мере два человека пострадали во время обстрела Вознесенска.

Кроме того, на открытой местности Прибужановской общины Вознесенского района упали две ракеты, которые сбили силы противовоздушной обороны.

Не прекращаются обстрелы освобожденных населенных пунктов Херсонской области.

Остановить продвижение украинских войск россияне пытаются ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации.

В течение дня и ночи в регионе не раз звучали воздушные тревоги. Была информация о взрывах в Херсоне и Новой Каховке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушное командование Восток