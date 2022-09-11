Резервная линия электропередач к Запорожской АЭС восстановлена — МАГАТЭ

Сентябрь, 11 в 15:12

Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​восстановлена.

Об этом сообщило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ).

— Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​​(ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию ​​внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности, — говорится в сообщении.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. Сейчас смотрят — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Напомним, что в воскресенье, 11 сентября, работа Запорожской АЭС была полностью остановлена.

Ночью энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от сети для подготовки к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Как объяснили в НАЭК Энергоатом, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.