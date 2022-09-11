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Факты / Україна

Резервная линия электропередач к Запорожской АЭС восстановлена — МАГАТЭ

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​восстановлена.

Об этом сообщило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ).

— Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​​(ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию ​​внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности, — говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 11 сентября, работа Запорожской АЭС была полностью остановлена.

Ночью энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от сети для подготовки к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Как объяснили в НАЭК Энергоатом, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.

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