Резервная линия электропередач к Запорожской АЭС восстановлена — МАГАТЭ

Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​восстановлена.

Об этом сообщило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ).

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions.

— IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022