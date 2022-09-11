Сентябрь, 11 в 18:30

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Сватово в Луганской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 11 сентября.

Отмечается, что в результате успешного контрнаступления на Харьковском направлении российские войска убегают с оккупированных территорий.

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– В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил российской федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях Камаз, 20 бронированных машинах Тигр и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей, — говорится в сообщении.

ВСУ в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Великие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Также в Генштабе сообщили, что враг продолжает совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях.

— В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания размещено около 10 единиц военной техники, — отмечается в сводке.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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