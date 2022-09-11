Сентябрь, 11 в 14:42

Российские военные летчики, которые совершали пуски ракет по территории Украины, планируют побег в страны Южной Америки.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

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— На фоне отступления российской армии в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины. Как и нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки, — говорится в сообщении.

В разведке обнародовали личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

Также ГУР МО напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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