Остановка ЗАЭС – лучший режим для деоккупации Запорожской области – эксперт

Сентябрь, 11 в 13:07

Россиянам не удалось обмануть миссию МАГАТЭ по большим принципиальным вопросам.

Так считает эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак. Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Вообще, новость об остановке ЗАЭС, если внимательно посмотреть, что написано в сообщении Энергоатома, по моему мнению, положительная. Там речь идет о системе безопасности станции, ее питании. Был период, когда станция была полностью отключена от сетей из-за, в частности, обстрелов и попыток России воровать электроэнергию с этой станции. Там один из блоков использовался в ненормативном режиме, чтобы питать внутреннюю станцию ​​безопасности. Это аварийный режим.

По его словам, одна из линий электроснабжения, связывающая станцию ​​с национальной сетью, восстановлена, ​​и благодаря этому систему безопасности станции можно питать от общенациональной системы электрической сети.

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— И поэтому можно остановить все блоки станции, чтобы они были охлаждены. Это лучший для нее режим при декупации Запорожской области, на мой взгляд. Если миссия МАГАТЭ будет контролировать, чтобы станция была подключена к украинской сети, что позволяет держать реакторы в наиболее безопасном состоянии. Это более или менее положительно.

11 сентября Энергоатом сообщил, что работа захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции полностью остановлена.

Ночью 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Отмечается, что идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.