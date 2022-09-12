Сентябрь, 12 в 16:20

В Украине суд арестовал активы бывшего нардепа Валерия Горбатова, имеющего тесные связи с так называемым “главой” временно оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым и финансировавшего российских захватчиков.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. По информации следствия, Горбатов продолжал бизнес-деятельность в Крыму, а налоги платил оккупантам и террористическим организациям.

Свои предприятия он переоформил на другое лицо, чтобы скрыть преступную деятельность. Активы этого лица также арестованы.

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В целом суд наложил арест на: три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда, а также 42 транспортных средства (среди них 8 легковушек, прицепы, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения).

Общая площадь арестованных объектов превышает 5 тыс. кв.м.

В чем подозревают бывшего нардепа

В июне этого года ГБР сообщило, что разоблачило Валерия Горбатова на финансировании террористического формирования “ДНР”. По данным следствия, он имеет отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики на временно оккупированных территориях Донбасса, а также ООО Благотворительный Союз.

Эти предприятия платили налоги террористическим формированиям на Донбассе.

Кроме того, следствие располагает данными, что Горбатов присвоил культурное наследие Украины, похищенное из крымских музеев, а впоследствии приобретенное у “черных археологов”. В ходе обыска в одном из офисных помещений Киева, принадлежащем бывшему нардепу, правоохранители обнаружили более 6 тыс. единиц культурных и исторических ценностей на несколько миллионов долларов. Некоторые из них были спрятаны в “тайных комнатах”.

Найденные артефакты относятся к эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Речь идет о скифских мечах, копьях, топорах, монетах, древних шлемах и посуде Трипольской культуры.

Связанные с экс-нардепом компании действуют и во временно оккупированном Крыму. Этот бизнес был зарегистрирован на доверенных лиц, в частности, на его сына и племянника.

В ГБР уточнили, что Горбатов имеет тесные связи с Аксеновым – совместный бизнес. А жена так называемого “главы” Крыма давала Горбатову доверенность на право пользования своим имуществом.

Дело против Валерия Горбатова расследуют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Валерий Горбатов был народным депутатом Украины нескольких созывов (в 1994-2006 годах). А в 2001-2002 годах он занимал должность главы Совета министров АР Крым. Впоследствии он работал первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины.

В июне в ГБР сообщали, что бывший нардеп скрылся из Киева на временно оккупированные территории накануне полномасштабного вторжения российских войск.

Фото: ГБР