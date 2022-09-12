Жителей Харькова из-за перебоев со светом будут переселять в общежития: кого это коснется

Сентябрь, 12 в 19:52

Жителей тех многоэтажек Харькова, в которых может отсутствовать свет, а значит, и отопление из-за возможных перебоев, будут переселять в общежития. Речь идет о домах выше девяти этажей.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

— Мы определили часть общежитий, в которые мы можем сегодня переселять людей, для того чтобы они могли провести там зиму, осень, когда будут холода. Это касается считанных микрорайонов, потому что в основном во все дома города газ все-таки подается, — сказал он.

Он также проинформировал, что Харькову придется пройти самый тяжелый отопительный сезон за все годы существования города.

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— Как бы мы хорошо ни готовились к отопительному сезону, один прилет ракет в трансформаторные подстанции, котельные отключает целые микрорайоны, — констатировал он.

Напомним, вечером 11 сентября РФ выпустила по Украине 12 крылатых ракет, девять из которых сбили украинские системы ПВО.

Одна ракета попала по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Из-за чего в разных районах Харькова пропал свет, а область оказалась полностью обесточенной.