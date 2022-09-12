Сентябрь, 12 в 12:25

Российские войска убегают из Харьковской области под натиском мощного контрнаступления Вооруженных сил Украины. При этом оккупанты занимаются массовым мародерством и воруют все, что видят.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что на Харьковском направлении путинские солдаты пытаются убежать вглубь временно оккупированных территорий Украины или выехать на территорию Белгородской области РФ.

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Параллельно оккупанты вывозят награбленное у украинцев имущество, загружая его на машины: телефоны, компьютеры, генераторы и т.д.

– Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды, — отмечается в сообщении.

В разведке уточнили, что в одном из украинских сел захватчики угнали автобус, но оставили его в 6 километрах. Впоследствии в транспортном средстве были обнаружены тела 36 оккупантов.

Боевики подразделений террористического формирования “ДНР”, которые недавно дислоцировались в Изюме, отступили на 60 км от города. У них не было топлива и боекомплекта.

По данным разведки, родственники оккупантов шокированы рассказами об удачном контрнаступлении ВСУ, поскольку российские пропагандисты все еще рассказывают “об успешном наступлении” рашистов.

Как известно, украинские войска нанесли большое оперативное поражение РФ, отвоевав во время стремительного контрнаступления почти всю Харьковскую область. Кое-где бойцы ВСУ уже вышли на государственную границу Украины.

По состоянию на 11 сентября сообщалось о деоккупации более 40 населенных пунктов.

На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты в Луганской области начали бежать с награбленным имуществом даже из городов, оккупированных с 2014 года.

Как подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Но теперь нужно закрепиться на освобожденных территориях, поскольку есть риск того, что войска РФ попытаются снова захватить утраченные позиции.

Источник: ГУР Минобороны Украины