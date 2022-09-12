Нацгвардейцы уничтожили вражеский Су-25 и взяли в плен до 10 оккупантов возле Купянска

Сентябрь, 12 в 13:32

Нацгвардейцы ПЗРК Стингер уничтожили российский штурмовик Су-25.

— Уже через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика Урал, два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов, — сообщают в Нацгвардии.

Кроме того, гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов, пополнив так называемый “обменный фонд”.

— Кроме того, гвардейцы, захватившие два БТР-80 противника в исправном состоянии, и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный “адресный ленд-лиз” для своего подразделения. Враг будет разбит! – добавляют в Нацгвардии.

Фото: Нацгвардия