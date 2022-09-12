Сентябрь, 12 в 17:18

Российские оккупанты в панике из-за мощного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Они жалуются на нехватку боеприпасов, собирают 200-х и прощаются с родными.

Об отчаянии среди путинских солдат свидетельствует разговор одного из оккупантов с женой, который перехватила Служба безопасности Украины.

Судя по телефонному разговору, в военных подразделениях РФ на востоке Украины заканчиваются боеприпасы. Они не получают поддержки с воздуха, а воевать их заставляют даже с ранениями.

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Российский военнослужащий рассказал жене, что украинские защитники прорвали оборону “со всех сторон”.

– Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите, — рассказал оккупант.

Сквозь слезы он пожаловался, что ему страшно, нет сил и нервов.

– У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину, — добавил путинский солдат.

А на заверение жены, что им подвезут помощь, рашист выразил сомнение. С безнадежностью он заявил, что летело уже четыре самолета РФ, и все они были сбиты. Так что другие самолеты также могут не долететь.

В СБУ напомнили, что украинские военные будут вытеснять оккупантов с нашей земли до полной победы.

Как известно, контрнаступление ВСУ началось в начале прошлой недели. В Харьковской области украинские военные нанесли оперативное поражение РФ, отвоевав почти весь регион.

По состоянию на 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что до выхода на государственную границу оставалось 50 км. А на некоторых участках украинские военные уже дошли до госграницы.