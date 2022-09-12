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Факты / Україна

Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС – Гросси

Марта Бондаренко, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз заявил о необходимости немедленного создания зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

В настоящее время уже начались консультации по созданию такой зоны безопасности.

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– Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси приветствует это восстановление [питания на ЗАЭС]. В то же время, он остается серьезно обеспокоенным ситуацией на Запорожской АЭС, пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана защитная зона ядерной и физической безопасности; консультации по этому вопросу начались, — отмечается в сообщении.

Вчера возобновили снабжение резервной линии электропередач Запорожской АЭС, что позволило сегодня утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты, вероятно, планируют очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской АЭС.

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