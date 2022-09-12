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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз заявил о необходимости немедленного создания зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

В настоящее время уже начались консультации по созданию такой зоны безопасности.

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– Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси приветствует это восстановление [питания на ЗАЭС]. В то же время, он остается серьезно обеспокоенным ситуацией на Запорожской АЭС, пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана защитная зона ядерной и физической безопасности; консультации по этому вопросу начались, — отмечается в сообщении.

Вчера возобновили снабжение резервной линии электропередач Запорожской АЭС, что позволило сегодня утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС.

Генеральний директор @RafaelMGrossi вітає це відновлення, водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на #ЗАЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися. — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты, вероятно, планируют очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской АЭС.