Сентябрь, 12 в 13:21

Президент Владимир Зеленский почтил память королевы Елизаветы II в резиденции посла Великобритании в Украине.

Глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции.

Скорбим вместе с вами: Зеленский почтил память королевы Елизаветы II / 4 фотографии

Президент во время общения с представителями посольства выразил соболезнования в связи со смертью Ее Величества от имени народа Украины и от себя лично.

Сейчас смотрят

– Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны, – написал в книге скорби Владимир Зеленский.

Глава страны заверил, что память о королеве Елизавете II и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества.

В церемонии чествования памяти Елизаветы II принял участие и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.

Похоронят Ее Величество 19 сентября.

Церемония прощания начнется в 13:00 по Киеву в Вестминстерском аббатстве.