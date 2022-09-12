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Факты / Україна

Скорбим вместе с вами: Зеленский почтил память королевы Елизаветы II

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский почтил память королевы Елизаветы II в резиденции посла Великобритании в Украине.

Глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Андрій Єрмак вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Андрій Єрмак вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети ІІ
Скорбим вместе с вами: Зеленский почтил память королевы Елизаветы II / 4 фотографии

Президент во время общения с представителями посольства выразил соболезнования в связи со смертью Ее Величества от имени народа Украины и от себя лично.

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– Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны, – написал в книге скорби Владимир Зеленский.

Глава страны заверил, что память о королеве Елизавете II и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества.

В церемонии чествования памяти Елизаветы II принял участие и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.

Похоронят Ее Величество 19 сентября.

Церемония прощания начнется в 13:00 по Киеву в Вестминстерском аббатстве.

Источник: Офис президента
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