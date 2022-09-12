Сентябрь, 12 в 11:48

Контрнаступление Вооруженных сил Украины имеет не только географическое влияние на смещение вражеских позиций, но и психологическое.

В частности, российские военные на Юге, начиная переформатирование, ищут возможность выйти на контакт с украинскими подразделениями.

Они хотят провести так называемые переговоры о возможных условиях сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Российские оккупанты осознают, что зажаты между берегом Днепра и нашими силами. Поэтому командование отдельных подразделений, которые оказались в достаточно затруднительном положении, пытаются выискивать способы сохранить себе жизнь, – объяснила она.

По словам Гуменюк, этот вопрос рассматривается, ведь есть понимание военной стратегии, которая предусматривает подобные меры.

Она добавила, что российские военные на Юге готовы перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд, потому что осознают, что попадание в плен гарантирует больше свобод и жизнь, чем отступление назад.