ВСУ “затрофеили” на Харьковщине российскую САУ, танк и Орлан-10
Во время зачистки нескольких населенных пунктов в Харьковской области украинские защитники получили самоходную пушку, танк и российский беспилотный комплекс.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
– Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населенных пунктов на Харьковском направлении. Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 АКАЦИЯ и танк, переданные подразделениям Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.
Кроме того, во время зачистки в плен украинских воинов попал “полицейский ЛНР”. После первоначального допроса он был отдан представителям Нацполиции.
– Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. Орлан-10 является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии. Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов, — добавили в ССО.
Ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. По неподтвержденной информации, речь идет о поселке городского типа Большой Бурлук и пограничном селе Гоптовка.