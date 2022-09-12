ВСУ “затрофеили” на Харьковщине российскую САУ, танк и Орлан-10

Сентябрь, 12 в 0:39

Во время зачистки нескольких населенных пунктов в Харьковской области украинские защитники получили самоходную пушку, танк и российский беспилотный комплекс.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

– Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населенных пунктов на Харьковском направлении. Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 АКАЦИЯ и танк, переданные подразделениям Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время зачистки в плен украинских воинов попал “полицейский ЛНР”. После первоначального допроса он был отдан представителям Нацполиции.

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– Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. Орлан-10 является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии. Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов, — добавили в ССО.

Ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. По неподтвержденной информации, речь идет о поселке городского типа Большой Бурлук и пограничном селе Гоптовка.

Фото: Силы специальных операций ВСУ