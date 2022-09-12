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Факты / Україна

Освободили 500 кв. км и деоккупировали 5 населенных пунктов: как продвигается контрнаступление на Херсонщине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ за последние две недели освободили около 500 кв. км территории в Херсонской области и деоккупировали пять населенных пунктов.

Об этом во время брифинга заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом, — заявила она.

В частности, ВСУ освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.

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