Освободили 500 кв. км и деоккупировали 5 населенных пунктов: как продвигается контрнаступление на Херсонщине

Сентябрь, 12 в 14:02

ВСУ за последние две недели освободили около 500 кв. км территории в Херсонской области и деоккупировали пять населенных пунктов.

Об этом во время брифинга заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом, — заявила она.

В частности, ВСУ освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.