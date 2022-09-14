Сентябрь, 13 в 23:04

Российский фронт на Донбассе может рухнуть, если Украина проведет успешное контрнаступление на направлениях основных дорожных развязок.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник Офиса президента Алесей Арестович.

Ссылаясь на сообщения с российской стороны, Арестович говорит, что у врага под населенным пунктом Спорное (Донецкая область) “какие-то неприятности”.

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— Настолько неприятности, что поперли резервы аж из самой “ЛНР”, чтобы там чему-то противостоять. А почему? А потому что пленных много взяли там наши, говорят они (российская сторона, — Ред.). Лупят их сильно… Подскочили помощники, чтобы как-то там стабилизировать, — рассказал Арестович.

Кроме того, советник Офиса президента предположил развитие событий, в связи с которым российский фронт может рухнуть.

— Представим себе, что побежали украинцы одновременно на Сватово от Купянска и на Кременную. Что произойдет?.. Особенно интересуют перекрестки от Сватово сразу двух дорог крупных. Это узел, за узлы идет борьба. Сразу, таким образом, перерезается снабжение от Сватово на Северодонецк, — сказал он.

Арестович считает, что таким образом шаг за шагом может обвалиться российская оборона.

— Больше всего они боятся, что ежели мы Лиман и Ямполь берем, то как потом прибежим на Кременную, как наступим на Лисичанск и Северодонецк, как отрежем их от Сватово, где у них основные склады и оперативные резервы, и все, прямо горюшко какое-то, — сказал он.

Советник Офиса президента напомнил, что ранее оккупационные силы РФ утверждали, что Северодонецк ни в коем случае больше не перейдет под контроль Украины.