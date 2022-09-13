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Деоккупация Донецка или Луганска спровоцирует обрушение российского фронта и дестабилизацию внутри России.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, для этого украинские военные должны получить достаточное количество оружия.

– Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие), — подчеркнул Подоляк.

Он также напомнил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты объектов критической инфраструктуры. Поскольку РФ на фоне поражений на фронте будет “воевать” только с мирными людьми, обстреливая населенные пункты ракетами.

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По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя). — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что переломный момент в полномасштабной войне наступит, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Он считает, что тогда российские оккупанты сами уйдут из Крыма.

По словам Подоляка, переговоры между Украиной и РФ могут начаться только после успешной деоккупации украинских территорий. Тогда Киев выставит очень жесткие требования.

Как известно, в течение последней недели произошло успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого удалось отвоевать практически весь регион. А на юге Украины украинские военные освободили 13 населенных пунктов.

По состоянию на 12 сентября в Минобороны Украины сообщали о деоккупации почти 6 тыс. кв. км территорий.