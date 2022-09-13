Сентябрь, 13 в 19:30

Российские захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— На участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные, – отметили в Генштабе.

По их данным, схожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей автомобили.

Сейчас смотрят

В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно покинутых домов.

Напомним, что операция по освобождению Харьковской области от российских оккупантов продолжается. По состоянию на 13 сентября ВСУ освободили от россиян 3 800 кв. км территории и более 300 населенных пунктов.