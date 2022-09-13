Сентябрь, 13 в 11:46

Российские войска полностью покинули Кременную в Луганской области, однако ВСУ в город еще не зашли, подтвердил глава ОВА Сергей Гайдай.

– На сегодняшний день Кременная полностью пуста: ни комендатуры, ни полиции – никого уже нет. Там уже три дня развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, и его никто не снимает. Почти пуст и Старобельск, – уточнил он.

По его словам, россияне пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово и Троицкого, поскольку там рядом граница с РФ.

Гайдай говорит, что там сейчас катастрофический дефицит горючего из-за масштабного бегства оккупантов и коллаборантов.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 202-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ЛОВА