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Факты / Україна

Россияне покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли в город – Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Россияне покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли в город – Гайдай

Российские войска полностью покинули Кременную в Луганской области, однако ВСУ в город еще не зашли, подтвердил глава ОВА Сергей Гайдай.

– На сегодняшний день Кременная полностью пуста: ни комендатуры, ни полиции – никого уже нет. Там уже три дня развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, и его никто не снимает. Почти пуст и Старобельск, – уточнил он.

По его словам, россияне пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово и Троицкого, поскольку там рядом граница с РФ.

Гайдай говорит, что там сейчас катастрофический дефицит горючего из-за масштабного бегства оккупантов и коллаборантов.

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Фото: ЛОВА 

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