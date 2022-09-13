Россияне покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли в город – Гайдай
Российские войска полностью покинули Кременную в Луганской области, однако ВСУ в город еще не зашли, подтвердил глава ОВА Сергей Гайдай.
– На сегодняшний день Кременная полностью пуста: ни комендатуры, ни полиции – никого уже нет. Там уже три дня развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, и его никто не снимает. Почти пуст и Старобельск, – уточнил он.
По его словам, россияне пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово и Троицкого, поскольку там рядом граница с РФ.
Гайдай говорит, что там сейчас катастрофический дефицит горючего из-за масштабного бегства оккупантов и коллаборантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 202-е сутки.
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Фото: ЛОВА