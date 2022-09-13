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Факты / Україна

Похоже на свинарник: ГПСУ показали, как выглядят позиции оккупантов возле Святогорска

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Похоже на свинарник: ГПСУ показали, как выглядят позиции оккупантов возле Святогорска
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают выгонять российских захватчиков из разных областей нашего государства. Оккупанты, отступая наспех, даже не успевают забрать с собой все вещи.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Они показали видео, доказывающее, что ВСУ деоккупировали Святогорск в Донецкой области.

– Рашисты продолжают спешно отступать, оставляя после себя привычную для них атмосферу. Вот так выглядит заброшенная российская позиция в Святогорском районе, — отметили в ГПСУ.

На месте заброшенного пункта дислокации российских войск ВСУ обнаружили оружие, боеприпасы, шлемы, сухпайки и даже предметы быта. Позиция россиян скорее похожа на свинарник, чем на место, где жили военные.

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Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

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