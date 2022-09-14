Сентябрь, 13 в 23:48

Для Евросоюза чем раньше начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны, тем лучше, но Брюссель не будет давать советы Киеву в этом вопросе.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте.

Один из европарламентариев спросил Борреля, согласен ли он с позицией президента Владимира Зеленского, что мирные переговоры с Россией могут быть только после того, как Украина вернет полный контроль над своей территорией.

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— Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не буду тем человеком, который будет советовать президенту Украины, когда начинать мирные переговоры с Россией, потому что это он имеет дело с военным вторжением. Если говорить о ЕС, то для нас, чем быстрее начнутся такие переговоры, тем будет лучше, — сказал верховный представитель ЕС.

При этом он добавил, что обычно стороны конфликта начинают переговоры “благодаря не чуду, а определенным обстоятельствам”.

Жозеп Боррель отметил, что все европейские лидеры, которые звонят президенту РФ Владимиру Путину, получают от него “одинаковый ответ”: пока цели в войне не достигнуты, он ее не прекратит.

— Поэтому вместо того, чтобы спрашивать у Зеленского о мирных переговорах, надо спрашивать у Путина, когда и как он прекратит агрессию, — заявил Боррель.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия пытается удержать оккупированные территории, чтобы предлагать их как разменную монету, когда начнутся переговоры между сторонами.