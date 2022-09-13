Военным РФ на лечении решили не платить денежное довольствие, пока не вернутся в строй — Генштаб

Сентябрь, 13 в 9:57

Командование российской мотострелковой бригады выдало распоряжение не выплачивать находящимся на лечении военнослужащим денежное довольствие.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В рядах оккупационных войск наблюдается постоянное падение морально-психологического состояния из-за значительных потерь в боях и отсутствия каких-либо побед.

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Именно с целью улучшения состояния боевой готовности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса, командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие находящимся на лечении военным.

Выплаты будут возобновляться только после предоставления оправдательных документов и личного разрешения командира.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что российские войска во время бегства из Харьковской области воруют все, что видят. У украинцев воруют телефоны, компьютеры, генераторы. Из спортзалов школ выносят даже турники и спортивные снаряды.