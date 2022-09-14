Залужный провел разговор с генералами Милли и Каволи: о чем говорили
Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные ее полностью контролируют.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
13 сентября он провел два телефонных разговора – с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи, а также председателем объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.
Залужный поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость.
Главнокомандующий также проинформировал собеседников по поводу оперативной обстановки и отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая.
В то же время генерал Каволи и генерал Милли дали высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи нашему государству.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Валерий Залужный