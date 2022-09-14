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Факты / Україна

Залужный провел разговор с генералами Милли и Каволи: о чем говорили

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Валерій Залужний

Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные ее полностью контролируют.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 сентября он провел два телефонных разговора – с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи, а также председателем объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

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Главнокомандующий также проинформировал собеседников по поводу оперативной обстановки и отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая.

В то же время генерал Каволи и генерал Милли дали высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи нашему государству.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валерий Залужный

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