Сентябрь, 13 в 22:47

По состоянию на 13 сентября на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины площадью более 4 тыс. кв. км завершили стабилизационные меры. Еще приблизительно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность. Пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории, – отметил он.

Президент поблагодарил украинских защитников, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области.

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Зеленский подчеркнул, что с украинским флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Так, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда Украина не могла произвести выплаты из-за оккупации.

– Все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми, – добавил он.

Напомним, что по состоянию на 13 сентября ВСУ в Харьковской области освободили от российских захватчиков 3800 кв. км территории и более 300 населенных пунктов.