Сентябрь, 14 в 13:15

Для того, чтобы в России объявили всеобщую мобилизацию, прежде всего нужно назвать полномасштабное вторжение в Украину не “специальной военной операцией”, а реальной войной.

Об этом в эфире телемарафона Freedom сообщил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Наверное, для того, чтобы объявлять мобилизацию, сначала нужно не бояться назвать войну войной. А я хочу напомнить, что в России введена уголовная ответственность за отрицание успехов так называемой спецоперации и за то, чтобы называть ее войной. Поэтому я думаю, что общую мобилизацию не будут объявлять. Ведь это приведет к еще большим социально-экономическим потрясениям в России, – объяснил эксперт.

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Также Александр Мусиенко напомнил: как только жители Санкт-Петербурга и Москвы начали получать повестки для якобы проверки данных военнообязанных, депутаты муниципальных советов этих городов подписали коллективное обращение к Госдуме РФ.

Они потребовали от президента России Владимира Путина уйти в отставку и обвиняли его в государственной измене. По мнению Мусиенко, одной из причин, почему так произошло, были именно попытки проводить скрытую мобилизацию в больших городах.

Напомним, 8 сентября в Санкт-Петербурге депутаты призвали Думу РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против Владимира Путина из-за развязанной им войны против Украины.

14 сентября стало известно, что вслед за питерскими и московскими уже десятки муниципальных депутатов в разных городах России требуют отстранения российского диктатора с поста президента страны.