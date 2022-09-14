Сентябрь, 14 в 9:23

На 203-и сутки полномасштабной войны Силы обороны успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

Карта боевых действий в Украине на 14.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии российские войска обстреляли инфраструктуру:

на Северском направлении (в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области);

(в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области); на Харьковском направлении (возле Басового и Купянска);

на Краматорском направлении (близ Яремовки, Татьяновки, Райгородка, Северска, Белогоровки, Кривой Луки, Спорного, Верхнекаменского, Дроновки, Григорьевки и Звановки);

(близ Яремовки, Татьяновки, Райгородка, Северска, Белогоровки, Кривой Луки, Спорного, Верхнекаменского, Дроновки, Григорьевки и Звановки); на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка);

(в районах населенных пунктов Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка); на Авдеевском направлении (возле Марьинки, Красногоровки, Першотравневого и Новомихайловки);

(возле Марьинки, Красногоровки, Першотравневого и Новомихайловки); на Новопавловском направлении (близ Великой Новоселки, Новодонецкого и Времьевки);

(близ Великой Новоселки, Новодонецкого и Времьевки); на Запорожском направлении (в районе Новополя, Гуляйполя, Зализничного, Червоного);

(в районе Новополя, Гуляйполя, Зализничного, Червоного); на Южнобужском направлении (вблизи населенных пунктов Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Червоная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безымянное, Сухой Ставок, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное).

На последнем направлении враг постоянно привлекал беспилотник к воздушной разведке.

Потери РФ на 14 сентября 2022

личного состава – около 53 650 (+350),

танков ‒ 2 180 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4 665 (+3),

артиллерийских систем – 1 290 (+11),

реактивных систем залпового огня – 311,

средств противовоздушной обороны ‒ 167 (+2),

самолетов – 246 (+2),

вертолетов – 215 (+2),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+4),

крылатых ракет ‒ 233,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 501 (+32),

специальной техники – 120 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 203-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.