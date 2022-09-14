Карта боевых действий на 14.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 203-и сутки полномасштабной войны Силы обороны успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.
Карта боевых действий в Украине на 14.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Из танков, минометов и артиллерии российские войска обстреляли инфраструктуру:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области);
- на Харьковском направлении (возле Басового и Купянска);
- на Краматорском направлении (близ Яремовки, Татьяновки, Райгородка, Северска, Белогоровки, Кривой Луки, Спорного, Верхнекаменского, Дроновки, Григорьевки и Звановки);
- на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка);
- на Авдеевском направлении (возле Марьинки, Красногоровки, Першотравневого и Новомихайловки);
- на Новопавловском направлении (близ Великой Новоселки, Новодонецкого и Времьевки);
- на Запорожском направлении (в районе Новополя, Гуляйполя, Зализничного, Червоного);
- на Южнобужском направлении (вблизи населенных пунктов Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Червоная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безымянное, Сухой Ставок, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное).
На последнем направлении враг постоянно привлекал беспилотник к воздушной разведке.
Потери РФ на 14 сентября 2022
- личного состава – около 53 650 (+350),
- танков ‒ 2 180 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 4 665 (+3),
- артиллерийских систем – 1 290 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 311,
- средств противовоздушной обороны ‒ 167 (+2),
- самолетов – 246 (+2),
- вертолетов – 215 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
- крылатых ракет ‒ 233,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 501 (+32),
- специальной техники – 120 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 203-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.