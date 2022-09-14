Сентябрь, 14 в 1:01

Белый дом заявил, что в ближайшее время может быть объявлено об очередном пакете помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга.

Кирби сказал, что он не хочет “опережать будущие пакеты систем безопасности”, когда его спросили о дальнейшей помощи Украине.

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— Я думаю, что вы увидите еще один пакет в ближайшие дни. Мы идем в ногу с украинцами, разговаривая с ними каждый день, — продолжил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что с украинцами ведутся “дискуссии в режиме реального времени об их военных потребностях”.

— Многие системы, которые мы предоставили за последние несколько недель и пару месяцев, доказали свою эффективность в способности украинцев переходить в наступление и быть достаточно эффективными в обороне за последние несколько дней и недель, — рассказал представитель Белого дома.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский признал важность помощи США в недавнем украинском контрнаступлении.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что американские партнеры Украины еще окончательно не завершили формировать модель ленд-лиза для Украины, а все нюансы и детали, каким он должен быть, до сих пор обсуждаются.