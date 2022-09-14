Успешным контрнаступлением ВСУ удивлены только россияне — Пентагон

Сентябрь, 14 в 7:54

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер рассказал, что контрнаступление ВСУ не удивило США и союзников, однако оказалось сюрпризом для россиян.

– Я думаю, если кто-то и был удивлен, то это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом, — заявил Райдер.

Во время пресс-брифинга в Пентагоне он отметил, что украинские военные использовали открывшиеся на поле боя возможности. Большое значение также сыграли поставки оружия.

Райдер сообщил, что во время встречи в формате Рамштайн союзники договорились, что поставки будут сохранены и увеличены.

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Источник: defense.gov