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Факты / Україна

Больше ATACMS, беспилотников и танков. В Сенате призвали Байдена увеличить поставки техники Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ATACMS
Фото: Getty Images

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Украине необходимо больше вооружения, и призвал администрацию президента США увеличить поставки.

 — Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки, — говорит Макконнелл.

Он добавил, что успехи украинской армии вдохновляют весь свободный мир, но праздновать победу пока рано.

— Иран поставляет российской армии боевые беспилотники, подобные тем, которые они и их марионетки использовали против американских войск в Сирии и Ираке, а также против наших израильских, эмиратских и саудовских партнеров. Сообщается, что Северная Корея восполняет артиллерийские запасы России. И КНР публично поддерживала нарратив Москвы относительно каждого российского злодеяния, — сообщил сенатор.

Макконнелл отметил, что из-за промедления с поставками оружия погибло много людей.

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—  Украинские войска творят чудеса с западным оборудованием. Они быстро интегрировали передовые системы, такие как HIMARS и ракеты Javelin и Stinger. Колебания Запада по передаче этого оружия в нужные руки стоили жизней. Ужасов можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и наши европейские партнеры предоставили эти инструменты раньше, — говорит Макконнелл.

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Источник: Голос Америки

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