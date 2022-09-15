Больше ATACMS, беспилотников и танков. В Сенате призвали Байдена увеличить поставки техники Украине

Сентябрь, 15 в 9:17

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Украине необходимо больше вооружения, и призвал администрацию президента США увеличить поставки.

— Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки, — говорит Макконнелл.

Он добавил, что успехи украинской армии вдохновляют весь свободный мир, но праздновать победу пока рано.

— Иран поставляет российской армии боевые беспилотники, подобные тем, которые они и их марионетки использовали против американских войск в Сирии и Ираке, а также против наших израильских, эмиратских и саудовских партнеров. Сообщается, что Северная Корея восполняет артиллерийские запасы России. И КНР публично поддерживала нарратив Москвы относительно каждого российского злодеяния, — сообщил сенатор.

Макконнелл отметил, что из-за промедления с поставками оружия погибло много людей.

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— Украинские войска творят чудеса с западным оборудованием. Они быстро интегрировали передовые системы, такие как HIMARS и ракеты Javelin и Stinger. Колебания Запада по передаче этого оружия в нужные руки стоили жизней. Ужасов можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и наши европейские партнеры предоставили эти инструменты раньше, — говорит Макконнелл.

Источник: Голос Америки