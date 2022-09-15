Через несколько минут после сирены: на Кировоградщине раздались взрывы
На Кировоградщине сообщается о звуках взрывов.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Перед этим Telegram каналы сообщали об активности вражеской авиации, и предостерегали, что в регионах с воздушной тревогой стоит не пренебрегать правилами безопасности.
Глава Кировоградской ОГА сообщил детали относительно взрывов, которые были слышны в области.
— Предварительно — сработало ПВО. Больше информации — позже, — написал он.
Впоследствии председатель ОВА добавил, что звуки взрывов — это успешная работа украинских защитников.
— Есть первые детали. Успешная работа ПВО в районе Первозвановской территориальной громады. Все соответствующие службы работают, — сообщил он.
Райкович также призвал жителей Кировоградщины не игнорировать сирены и спускаться в укрытие.