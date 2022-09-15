Сентябрь, 15 в 0:24

На Кировоградщине сообщается о звуках взрывов.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Перед этим Telegram каналы сообщали об активности вражеской авиации, и предостерегали, что в регионах с воздушной тревогой стоит не пренебрегать правилами безопасности.

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Глава Кировоградской ОГА сообщил детали относительно взрывов, которые были слышны в области.

— Предварительно — сработало ПВО. Больше информации — позже, — написал он.

Впоследствии председатель ОВА добавил, что звуки взрывов — это успешная работа украинских защитников.

— Есть первые детали. Успешная работа ПВО в районе Первозвановской территориальной громады. Все соответствующие службы работают, — сообщил он.

Райкович также призвал жителей Кировоградщины не игнорировать сирены и спускаться в укрытие.