Сентябрь, 15 в 7:34

15 сентября Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 15.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Из танков, минометов и артиллерии российские оккупанты обстреляли инфраструктуру:

на Северском направлении;

на Харьковском направлении;

на Краматорском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Авдеевском направлении;

на Запорожском направлении;

на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.