Карта боевых действий на 15.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
15 сентября Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки армии РФ в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
Карта боевых действий в Украине на 15.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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Из танков, минометов и артиллерии российские оккупанты обстреляли инфраструктуру:
- на Северском направлении;
- на Харьковском направлении;
- на Краматорском направлении;
- на Бахмутском направлении;
- на Авдеевском направлении;
- на Запорожском направлении;
- на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 204-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.