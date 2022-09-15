На Херсонщине освободили четыре общины в Бериславском районе – глава райсовета

Сентябрь, 15 в 19:18

В Херсонской области ВСУ освободили около 15% территории Бериславского района – это четыре общины, куда уже начали возвращаться люди.

Об этом сообщил глава Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко на брифинге в Media Center Ukraine.

– Наш большой Бериславский район преимущественно находится под оккупацией. Однако есть прогресс, ВСУ освободили часть нашей общины – это Нововоронцовщина, Кочубеевская община, Высокопольская и часть Великоалександровской общины, – уточнил чиновник.

По его словам, в эти села уже возвращаются местные жители, начинают ремонтировать свои поврежденные дома, несмотря на периодические обстрелы.

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– Но в самом Бериславе и других оккупированных селах есть проблемы со снабжением продуктов, нет газа, света и связи. Но в расчетах за товары, завозимые преимущественно из Херсона, еще преобладает украинская гривна, – подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

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