На Кировоградщине зафиксировали прилеты российских ракет – ОВА
В Кировоградской области зафиксировали прилеты вражеских ракет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
– На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО. Прошу не игнорировать сирены, – сообщил он у себя в Telegram.
Более детальной информации о произошедшем пока нет, после ее появления мы опубликуем ее в этом или следующем материале.
Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
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