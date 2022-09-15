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Факты / Україна

На Кировоградщине зафиксировали прилеты российских ракет – ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Кировоградщине зафиксировали прилеты российских ракет – ОВА

В Кировоградской области зафиксировали прилеты вражеских ракет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

– На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО. Прошу не игнорировать сирены, – сообщил он у себя в Telegram. 

Более детальной информации о произошедшем пока нет, после ее появления мы опубликуем ее в этом или следующем материале.

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