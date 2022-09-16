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Факты / Україна

Не могут проводить успешные боевые действия: Жданов о снарядном голоде оккупантов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты имеют проблемы, связанные с нехваткой некоторых видов боеприпасов, в частности, для реактивных систем и артиллерии.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

– То, чего мы добивались, мы и достигли. Российские войска начинают испытывать снарядный голод. Без огневого вала, без тактики выжженной земли русская армия не может производить успешные боевые действия. Наши вооруженные силы уже неоднократно проверили на личном опыте, — отметил он.

Кроме того, Жданов рассказал, что Украина переходит к позиционной войне. На некоторых направлениях контрнаступление продолжается, но уже в другом темпе.

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– Я так понимаю, что Генштаб начинает очередную волну формирования резервов для контрнаступления на том направлении, которое они определят, – добавил эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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