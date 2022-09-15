Сентябрь, 15 в 8:02

В Кривом Роге и Криворожском районе ночью обстрелов не было, ситуация контролируемая. Продолжается ликвидация огромной аварии на гидротехнических сооружениях города, которая произошла из-за прилетов российских ракет Кинжал и Искандер.

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

— Ночью были обстрелы в нашем направлении в Марганецкой и Никопольской общине, 5 обстрелов. Есть разрушения, но главное без потерь. Сейчас еще идет ликвидация аварии, поток воды снизился, — заявил мэр города.

Он отметил, что всего было подтоплено 112 частных жилых домов и дачных участков в районе Гданцевки и Матреновки. В Ингулецком районе проводили эвакуацию людей.

Сейчас смотрят

– Вода под окнами домов на улице Иорданской, – пишет Первый городской. Кривой Рог.

Россия ударила по Кривому Рогу ракетами Кинжал и Искандер: какая ситуация в районах города / 3 фотографии

Также Вилкул сообщает, что везде вода есть кроме военного города. Кроме того, найдено еще одно место попадания ракеты – водопровод 600 мм.

В ОК Юг заявляют, что 14 сентября по Криворожью был нанесен ракетный удар семью крылатыми ракетам типа Кинжал и Искандер.

— Поврежден гидротехнический объект, транспортная инфраструктура, враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. Пострадавших нет. Ситуация под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий, – информируют в ОК Юг.

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко заявляет, что из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров.

— На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу, — сообщает он.

Кроме того, из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5 000 человек, восстановительные работы продолжаются.

Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь.

В Марганецкой общине повреждена линия электропередач. Без света более 700 семей, энергетики чинят.

– Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали Градами и дроном-камикадзе. Повреждены из 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия, — добавляет Резниченко.

Россия ударила по Кривому Рогу ракетами Кинжал и Искандер: какая ситуация в районах города / 3 фотографии

Напомним, после обстрела гидротехнических сооружений в Кривом Роге в среду, 14 сентября, на несколько метров поднялся уровень воды в реке Ингулец. Из-за угрозы подтопления в городе объявили частичную эвакуацию.

Фото: Валентин Резниченко; Первый городской. Кривой Рог