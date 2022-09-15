В Мариуполе люди выходят на митинги из-за отсутствия воды и света

Сентябрь, 15 в 12:35

Оккупанты в Мариуполе уже даже не обещают жителям восстановление водо- и электроснабжения. Поэтому люди все чаще выражают свое недовольство, выходя на стихийные митинги.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и выложил соответствующее видео.

– Очередной митинг жителей по проспекту Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества. Оккупационная администрация, даже не скрываясь, уже и не обещает “восстановления”. Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю, – написал он.

По его словам, в городе уволились руководитель и главный энергетик захваченной Мариупольтеплосети, поскольку не хотят быть крайними в невозможности начать отопительный сезон, осознав ответственность за последствия.

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Поэтому зима в Мариуполе будет суровой, впереди – “показательные аресты и принесение в жертву коллаборантов”, отметил советник мэра.

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Фото: Петро Андрющенко