Сентябрь, 15 в 0:45

В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Сирена звучала до этого, но через несколько минут после объявления об отбое воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.

Корреспондент Факты ICTV из Николаева сообщает по меньшей мере о трех взрывах. Впрочем, региональные СМИ сообщают, что в области было слышно не менее пяти взрывов.

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В соцсетях пишут, что обстрел города и области происходит с территории временно оккупированной Херсонщины.

Сейчас ни городской голова Николаева, ни председатель Николаевской ОГА не подтвердили взрывы.