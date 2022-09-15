В Николаеве прогремело по меньшей мере три взрыва
Требует проверки
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В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.
Сирена звучала до этого, но через несколько минут после объявления об отбое воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.
Корреспондент Факты ICTV из Николаева сообщает по меньшей мере о трех взрывах. Впрочем, региональные СМИ сообщают, что в области было слышно не менее пяти взрывов.
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В соцсетях пишут, что обстрел города и области происходит с территории временно оккупированной Херсонщины.
Сейчас ни городской голова Николаева, ни председатель Николаевской ОГА не подтвердили взрывы.