Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Николаеве прогремело по меньшей мере три взрыва

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В Николаеве прогремело по меньшей мере три взрыва
Фото: Depositphotos

В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Сирена звучала до этого, но через несколько минут после объявления об отбое воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.

Корреспондент Факты ICTV из Николаева сообщает по меньшей мере о трех взрывах. Впрочем, региональные СМИ сообщают, что в области было слышно не менее пяти взрывов.

Сейчас смотрят

В соцсетях пишут, что обстрел города и области происходит с территории временно оккупированной Херсонщины.

Сейчас ни городской голова Николаева, ни председатель Николаевской ОГА не подтвердили взрывы.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка