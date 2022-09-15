У них армия значительно сильнее: оккупант о ВСУ и ситуации возле Купянска
Военный РФ рассказывает о ситуации возле Купянска Харьковской области.
— У меня для тебя есть хорошая новость, теперь вы можете наступать в любом направлении — вы в окружении. Они сегодня в Купянске, подошли к Купянску, к этому водохранилищу. Вроде бы показывают, мост взорвали в Купянске. Это значит, что они теперь на противоположной стороне. Я думаю, туда столько народу пригнали, что вас точно не отдадут. Сейчас им не до вас будет. Они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше уже прижать, — говорит оккупант.
Также он рассуждает об армии РФ и ВСУ, подытоживая, что украинские военные значительно сильнее.
— Ну, а че… вот у нас чуть сильнее становится армия, с каждым там днем, чуть сильнее, в начале даже слабее. А у них значительно сильнее. Рано или поздно эти же прямые пересекутся, — сообщает захватчик.