У них армия значительно сильнее: оккупант о ВСУ и ситуации возле Купянска

Военный РФ рассказывает о ситуации возле Купянска Харьковской области.

— У меня для тебя есть хорошая новость, теперь вы можете наступать в любом направлении — вы в окружении. Они сегодня в Купянске, подошли к Купянску, к этому водохранилищу. Вроде бы показывают, мост взорвали в Купянске. Это значит, что они теперь на противоположной стороне. Я думаю, туда столько народу пригнали, что вас точно не отдадут. Сейчас им не до вас будет. Они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше уже прижать, — говорит оккупант.