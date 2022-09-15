Сентябрь, 15 в 2:45

Россия проиграет не только эту войну, но и саму историю, поскольку лишь слабые воюют с гражданскими и бегут с поля боя, чтобы навредить издалека.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к россиянам по итогам 14 сентября, часть которого произнес на русском языке.

— И скажу “товарищам” по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет, — сказал президент.

По его словам, Россия проиграет не только эту войну, а саму историю.

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— Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьёт этими ракетами. Те, кто пришёл на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что судя по последним событиям — единственный выход для российских солдат это сдаться в плен украинским силам.

— Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне, — закончил президент свою часть обращения на русском языке.

Владимир Зеленский рассказал, что на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу делается все, чтобы ликвидировать последствия.

При этом он отметил, что удар по гражданской инфраструктуре в Кривому Рогу, возможно, “понравится безумным российским пропагандистам, но точно не спасет морально-психологическое состояние российских солдат”.

— Они поняли, что российское командование бездарно, и что их ожидает в Украине разгром на всех направлениях, — добавил украинский лидер.

Украинский президент добавил, что 14 сентября провел в Харькове совещание по энергетической ситуации в городе и области.

— Мы учитываем то, что государство-террорист может прибегнуть к любым новым подлостям. Всем уровням украинской власти — как центральной, так и местной, спасательным службам, энергетикам, транспортникам — поставлена задача подготовиться к любым сценариям. Нужны резервы по энергии, по теплу, по водоснабжению — на все вероятные случаи, — сказал он.

Кроме того, президент Украины рассказал, по итогам своего визита в Харьковскую область 14 сентября увидел, что российские войска не дали ничего жителям освобожденных территорий Харьковщины, а только осквернили все, к чему прикасались.