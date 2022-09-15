Сентябрь, 15 в 16:44

Во временно оккупированной Новой Каховке на базе российских захватчиков раздался взрыв.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

— Новая Каховка. оккупанты привезли новый кальян, а дальше что-то пошло не так. Должно быть, уголь с пластидом перепутали. Так держать! – отметил он.

Он также показал последствия прилета по базе российских сил в районе ГЭС.

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Напомним, что в Херсонской области ВСУ уничтожили баржу с российскими войсками и боевой техникой на борту. Из-за огневого контроля Каховского моста враг не имеет возможности осуществить ремонтные работы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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