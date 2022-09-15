Снова что-то пошло не так: в Новой Каховке раздался взрыв на базе оккупантов
Во временно оккупированной Новой Каховке на базе российских захватчиков раздался взрыв.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
— Новая Каховка. оккупанты привезли новый кальян, а дальше что-то пошло не так. Должно быть, уголь с пластидом перепутали. Так держать! – отметил он.
Он также показал последствия прилета по базе российских сил в районе ГЭС.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ уничтожили баржу с российскими войсками и боевой техникой на борту. Из-за огневого контроля Каховского моста враг не имеет возможности осуществить ремонтные работы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.