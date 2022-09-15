Сентябрь, 15 в 19:29

Украинские защитники нанесли российским захватчикам значительные потери на Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Подтверждены значительные потери противника на Слобожанском направлении. Так, 202 и 204 стрелковые полки двух армейских корпусов оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию, — отметили в Генштабе.

По их данным, остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

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В Генштабе добавили, что военно-политическое руководство РФ приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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