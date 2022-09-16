Сентябрь, 16 в 10:53

Бывшему народному депутату Андрею Деркачу сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В настоящее время нардеп скрывается от правоохранительных органов.

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Досудебное расследование установило, что народный депутат за период 2019-2022 года получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов Российской Федерации за подрывную деятельность против Украины, в частности, дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

На сегодняшний день народному депутату инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

Андрей Деркач скрывается от следствия, поэтому его объявили в розыск.

В конце июня Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, более известного как ГРУ. В агентурную сеть, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

Ранее СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны действующего депутата Верховной Рады. Охранника подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него изъяли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию. Сообщалось, что речь идет о начальнике охраны Андрея Деркача.