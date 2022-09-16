Гуменюк о Херсоне: Оккупанты услышали президента и курят, “где не попало”

Сентябрь, 16 в 19:11

В Оперативном командовании Юг прокомментировали события на оккупированной Херсонщине, в частности, сегодняшние взрывы, фото и видео которых распространяли вражеские СМИ в Telegram-каналах.

Оккупанты, очевидно, очень нервничают и потому курят уже и в помещениях или же прислушались к совету курить, “где не попало”, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Мы видим, что происходит на временно оккупированной территории, наблюдаем и можем сделать выводы, что наши действия настолько нервируют оккупанта, что они начали курить даже в помещениях, в служебных помещениях, где это не предусмотрено. Опять-таки нарушение мер безопасности. Ну, а возможно, они просто прислушались к обращению президента на доступном им языке и перестали курить там, где попало, начали там, где еще не попало, — прокомментировала Наталья Гуменюк.

В то же время защитники Юга просят соблюдать режим тишины в вопросе освободительных действий этого региона.

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– Просим с пониманием отнестись к тому, что счастье, которое мы несем на деоккупированные территории, любит тишину. И пока нам очень нужна информационная тишина, которая будет сопровождать эту нашу операцию. Без комментариев, без прогнозов, без рассказов о том, где и что деоккупировано, поскольку нас слышат не только те, кто ждет эту деоккупацию, но и те, кто ей противодействует. Поэтому когда будет целесообразно, возможно, мы поделимся положительными новостями, — подчеркнула Гуменюк.

Сейчас главные положительные новости заключаются в том, что ВСУ на юге держат под огневым контролем почти всю территорию оккупированной Херсонщины, эффективно противодействуют накоплению логистики врага, сосредоточению техники и живой силы, и этим подрывают моральный дух противника.