Карта боевых действий на 16.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 205-е сутки полномасштабной войны Силы обороны Украины успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Отрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.
Карта боевых действий в Украине на 16.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Из танков и артиллерии разных типов российские оккупанты обстреливали инфраструктуру:
- на Северском направлении;
- на Харьковском направлении;
- на Славянском направлении;
- на Краматорском направлении;
- на Бахмутском направлении;
- на Авдеевском направлении.
Вдоль всей линии столкновения враг бил:
- на Новопавловском направлении,
- на Запорожском направлении;
- на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 205-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.