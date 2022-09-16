Сентябрь, 16 в 8:50

На 205-е сутки полномасштабной войны Силы обороны Украины успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Отрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 16.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

Сейчас смотрят

Из танков и артиллерии разных типов российские оккупанты обстреливали инфраструктуру:

на Северском направлении;

на Харьковском направлении;

на Славянском направлении;

на Краматорском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Авдеевском направлении.

Вдоль всей линии столкновения враг бил:

на Новопавловском направлении,

на Запорожском направлении;

на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.