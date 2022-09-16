После Харьковщины россияне на Юге начали поднимать белый флаг — Гуменюк

Сентябрь, 16 в 19:31

После успешного контрнаступления на Харьковщине оккупанты на Юге Украины деморализованы и ищут способы бежать или сдаться в плен. Об этом сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Они деморализованы, они действительно ищут способы выйти из этой так называемой спецоперации, они пытаются найти способы перейти под эгиду международного гуманитарного права и налаживают каналы связей с нашими подразделениями для того, чтобы сообщить о своем желании сложить оружие и сдаться в плен. Это небольшие группы, это отдельные люди, но этот факт есть. Все происходящее, на этом направлении в частности, нами проверяется. Потому что мы отдаем себе отчет, что это могут быть и провокации, и какая-то дискредитация, и попытка каких-то информационно-психологических спецопераций. Поэтому не каждая белая тряпка, поднятая из того окопа, для нас сигнал действовать совершенно спокойно. Мы все осознаем, понимаем и работаем комплексно, – говорит Гуменюк.

Влияет на оккупантов и тот факт, что сейчас они фактически отрезаны, и уход с правого берега Днепра им дастся нелегко. Убежать быстро, как на Харьковщине, не удастся, поэтому россияне постепенно убегают или выбирают путь сдаваться.

— Поняв, что на Востоке развитие событий пошло, как говорится, не по тому плану, о котором всегда провозглашалось в отношении “военной спецоперации”, которую для себя проводит Российская Федерация, очень многие поняли, что выход с Херсонщины, в частности с правого берега Днепра, будет усложнен. И тот огневой контроль, который мы обеспечиваем над мостами и возможными паромными переправами, возможными понтонными постройками, он не удовлетворяет возможности просто сняться и переместиться, как это было, например, на Харьковщине, сразу за границу и там спрятаться. Здесь так быстро не получится, – говорит Гуменюк.

По ее словам, сейчас пытаются периодически штурмовать украинских защитников только вражеские десантники, и каждый раз получают отпор.

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— Кто-то мобилизует свои силы, какие-то подразделения, в частности десантно-штурмовые, которые находят еще в себе мотивацию действовать как-то агрессивно, и есть такие случаи, когда они пытаются проверить прочность нашей обороны, формируют выдвигающиеся вперед десантно-штурмовые группы, но сразу получая огневой отпор и утрату личного состава, утрату техники, возвращаются на свои исходные позиции. А в большинстве случаев все же подразделения деморализованы и выискивают способы эвакуироваться или перейти в плен, — говорит Гуменюк.