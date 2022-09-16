Сентябрь, 16 в 0:10

С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, Украина потеряла каждое шестое зернохранилище.

Об этом свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Conflict Observatory, финансируемой Государственным департаментом США.

— Приблизительно каждое шестое украинское хранилище зерновых (или 15,73% от общего количества) – силосы, элеваторы, бункеры для зерна и склады для хранения зерна и семян, таких как пшеница, ячмень и подсолнечник, были уничтожены, повреждены РФ и подчиненными ей силами или попали под их контроль с начала вторжения 24 февраля, — отметили в исследовании.

В то же время другие повреждения получили гораздо больше объектов. В организации изучили спутниковые снимки 344 объектов в Украине, и около 75 из них имеют видимые повреждения.

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В Госдепе отметили, что умышленное и неизбирательное уничтожение инфраструктуры, где хранятся урожаи, могут считаться военным преступлением, а также преступлением против человечности.

В связи с выходом независимого отчета, 15 сентября ведомство выступило с призывом продолжить изучение ситуации в этой сфере с помощью доступных механизмов.

— Соединенные Штаты продолжат жесткую поддержку Украины, которая защищает свою свободу ради собственного народа и людей во всем мире, возлагаемых на урожай украинских сельскохозяйственных угодий. Наша поддержка Украины остается непреклонной, — добавили в Госдепе.

С февраля США предоставили Украине более $5,7 млрд гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности.