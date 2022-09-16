Сентябрь, 16 в 18:04

Должностному лицу главного управления Нацполиции в Киеве сообщили о подозрениях из-за незаконного прослушивания и слежки за людьми.

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, подозрение сообщено столичной прокуратурой.

Речь идет о заместителе начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Киеве, но имя чиновника не указывается.

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По данным следствия, за $300 долларов заместитель начальника ГУ Нацполиции предоставлял посторонним лицам информацию о телефонных разговорах отдельных абонентов, а также об их перемещении.

— Он организовывал незаконную слежку за гражданами и их прослушивание. Стоимость такой услуги составляла $500 в сутки. В общем задокументировано получение подозреваемым неправомерной выгоды на сумму более $6 тысяч, — говорится в сообщении

Прокуратура открыла производство по статьям 368, 163 и 190 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, нарушение тайны телефонных разговоров и мошенничество) УК Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления и другие лица, в том числе среди правоохранителей, которые к нему причастны.

В конце августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работнику военкомата, который за $10 тыс. “отмазывал” мужчин от службы в армии.