В Умани сработала ПВО: обломки ракеты повредили несколько зданий
В Черкасской области возле Умани 16 сентября во время воздушной тревоги местные жители слышали несколько взрывов. Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
– Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. К счастью, люди не пострадали, – отметил он.
Табурец также уточнил, что есть незначительные повреждения нескольких нежилых построек и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена.
В Черкасской области воздушную тревогу объявили в 15:04. Она длилась до 15:16.
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Фото: Воздушные силы ВСУ