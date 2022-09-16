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Факты / Україна

В Умани сработала ПВО: обломки ракеты повредили несколько зданий

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Умани сработала ПВО: обломки ракеты повредили несколько зданий

В Черкасской области возле Умани 16 сентября во время воздушной тревоги местные жители слышали несколько взрывов. Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

– Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. К счастью, люди не пострадали, – отметил он.

Табурец также уточнил, что есть незначительные повреждения нескольких нежилых построек и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена.

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В Черкасской области воздушную тревогу объявили в 15:04. Она длилась до 15:16.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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